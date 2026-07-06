Athletic Napoli | Con Te Napoli Vera Rinascita & GBT

Da gbt-magazine.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alleanza strategia di lungo periodo, quella siglata ieri, 5 Luglio, tra i vertici delle compagini societarie, Luigi Iaquinta e Luigi Lentinio Athletic Napoli. Dopo l’acquisizione di un certo Diego Armando Maradona, da parte di 70.000 soci azionisti di fatto, l’Azionariato Popolare torna prepotentemente sulla scena sportiva nazionale. E ricomincia dove, di fatto, è nato: a Napoli. Con il concreto progetto calcistico Athletic Napoli. Il Comitato “Con Te Napoli” è sceso in campo. E ha concepito questa nuova realtà calcistica. A tal fine, sta producendo il massimo sforzo. Crescendo ogni giorno. Grazie a persone come Te, come Voi, come noi: attive, presenti, pronte a fare la differenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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