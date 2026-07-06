atalanta subito al lavoro sarri cerca nuove risorse

L’Atalanta ha iniziato oggi la stagione 2026-27, con l’obiettivo di prepararsi per i playoff di Conference League, che partono il 20 agosto. La società ha anticipato l’avvio dei lavori di qualche giorno rispetto agli anni scorsi, per avere quaranta giorni di preparazione. L’allenatore sta cercando nuove risorse per rafforzare la squadra in vista della competizione europea.

Su il sipario per l’ Atalanta che inizia oggi la stagione 202627. Data anticipata di qualche giorno rispetto agli anni scorsi per avere quaranta giorni interi di lavoro in vista del debutto nei playoff di Conference League che inizieranno il 20 agosto. Oggi giornata interamente dedicata alle visite mediche, da domani due giorni di test atletici al centro sportivo di Zingonia dove, giovedì mattina, inizieranno gli allenamenti. La prima uscita (da confermare) dovrebbe essere prevista per sabato 18, con il bagno di folla dei tifosi allo stadio di Clusone, nel tradizionale test in famiglia contro la U23, che si raduna a sua volta giovedì sempre a Zingonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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