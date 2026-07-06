Sono 33 i giocatori convocati dall’Atalanta per il raduno di oggi. La squadra ha iniziato la preparazione con test fisici e medici, lontano dalla sede abituale. La nuova stagione è iniziata ufficialmente, segnando il debutto del nuovo allenatore. Tra i convocati figura un attaccante che ha già mostrato segnali di forma, contribuendo a dare un’impronta energica alla sessione di allenamento. La squadra proseguirà con allenamenti mirati nelle prossime settimane.

Sono 33 i convocati dell’Atalanta per il raduno di oggi. La nuova stagione della Dea parte questa mattina con i test fisici e medici lontano da Zingonia. Soltanto a partire da domani inizieranno a presentarsi a scaglioni i giocatori nel centro sportivo per affrontare i test atletici di valutazione. I primi tre giorni si srotoleranno così, in maniera da portare tutti gli elementi sulla stessa linea per il primo giorno di lavoro sul campo con Maurizio Sarri fissato per giovedì. Parte così il nuovo corso della Dea, strutturato dall’ad Luca Percassi che ha voluto come direttore sportivo Cristiano Giuntoli e come allenatore Sarri. Una scelta precisa per dare una nuova identità alla Dea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atalanta all'italiana: inizia l'era Sarri e Scamacca trascina l'anima azzurra

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