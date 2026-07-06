ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Pavia e Lecce
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. La validità delle graduatorie è confermata per il prossimo anno scolastico. Chi desidera presentare un reclamo può farlo entro 10 giorni dalla pubblicazione, come previsto dall’articolo 12 dell’ordinanza. Sono stati aggiornati i dati riguardanti le province di Pavia e Lecce. Le graduatorie includono le posizioni di candidati con almeno 24 mesi di servizio.
Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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