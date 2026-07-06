Asus al Computex 2026 l' intelligenza artificiale cambia PC e gaming

Al Computex 2026, è stato mostrato come l’intelligenza artificiale stia passando dalla teoria alla pratica, diventando una forza computazionale locale nei computer e nel gaming. Le nuove tecnologie presentate indicano un cambiamento concreto nel modo in cui i dispositivi sfruttano l’IA, che ora si integra direttamente nell’hardware. La fiera ha evidenziato come questa evoluzione possa influenzare le performance e le funzionalità dei prodotti.

(Tecnologia) - Il Computex 2026 segna il momento in cui l'intelligenza artificiale smette di essere una promessa teorica per diventare pura forza computazionale locale. Sul fronte consumer, l'approccio integrato prosegue con la rinnovata gamma Zenbook 14 e l'esclusiva scuderia Vivobook S, spinta dalle piattaforme Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS. A completare il quadro della produttività flessibile si aggiungono l'ExpertBook B5 Flip G2, un convertibile a 360 gradi pensato per i professionisti in movimento, e l'atteso ritorno nel segmento tablet con l'ASUS Pad da 12,2 pollici e display OLED a doppio strato. Questa imponente infrastruttura... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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