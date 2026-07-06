Dal primo luglio, i neoassunti nel settore privato sono automaticamente iscritti ai fondi pensione, con l’obiettivo di aumentare la diffusione della previdenza integrativa. Le nuove regole modificano le modalità di adesione alla previdenza complementare, che diventa automatica. La misura mira a preparare pensioni future meno sostanziose, incentivando la partecipazione senza bisogno di iscrizione volontaria. La normativa si applica esclusivamente ai nuovi lavoratori assunti dopo questa data.

Scattano le nuove regole per la previdenza complementare. Dall’inizio di luglio sono infatti cambiate le modalità di adesione ai fondi pensione per i neoassunti del settore privato, con l’obiettivo di favorire una maggiore diffusione della previdenza integrativa, sempre più importante in vista di pensioni future destinate ad essere meno generose. La novità principale riguarda il meccanismo del silenzio-assenso, mentre una seconda misura, relativa alla portabilità del contributo del datore di lavoro, entrerà in vigore dal 31 ottobre per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici dei fondi. "Negli ultimi anni le riforme pensionistiche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assunzioni e fondi pensione. Iscrizione automatica alla previdenza integrativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adesione automatica ai fondi pensione 2026: cosa cambia dall'1 luglio per lavoratori e aziende

Notizie e thread social correlati

Assunzioni e fondi pensione, iscrizione automatica alla previdenza integrativa. Solo 60 giorni per decidere: la guidaDal 1° luglio sono in vigore nuove regole per la previdenza complementare, con iscrizione automatica ai fondi pensione.

Pensione integrativa, da luglio scatta l’adesione automatica per i neoassunti: in Veneto già 188mila iscrittiDal 1 luglio, i neoassunti nel settore privato saranno iscritti automaticamente a una pensione integrativa, a meno di rinuncia entro 60 giorni.

Temi più discussi: Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026, cosa cambia; Lavoratore, da luglio il TFR va automaticamente nel fondo pensione se vieni assunto: hai 60 giorni per dire no; Fondi pensione, cosa cambia dal primo luglio: adesione automatica e 60 giorni per dire no; TFR dal 1° luglio 2026: tutte le altre novità su contributi, tassazione e fondi pensione.

Assunzioni e fondi pensione, iscrizione automatica alla previdenza integrativa. Solo 60 giorni per decidere: la guidaFirenze, 6 luglio 2026 – Scattano le nuove regole per la previdenza complementare. Dall’inizio di luglio sono infatti cambiate le modalità di adesione ai fondi pensione per i neoassunti del settore pr ... lanazione.it

Dal 1° luglio 2026 cambiano regole su TFR e TFS per i dipendenti pubblici: liquidazioni più rapide, nuovo silenzio-assenso sui fondi pensione e importanti novità fiscali. Scopri cosa cambia e come prepararti! #TFR #TFS #statali #previdenza 2lnk.io/jfdBt x.com

Fondi pensione, cosa cambia dal 1° luglio 2026: adesione automatica, Tfr e nodo portabilitàDal 1° luglio 2026 cambiano i fondi pensione per i nuovi assunti privati: adesione automatica, Tfr nel fondo e rinuncia entro 60 giorni. Dal 31 ottobre nodo portabilità ... firstonline.info