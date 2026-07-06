Assunzioni e fondi pensione iscrizione automatica alla previdenza integrativa Solo 60 giorni per decidere | la guida
Dal 1° luglio sono in vigore nuove regole per la previdenza complementare, con iscrizione automatica ai fondi pensione. Chi lavora può essere iscritto automaticamente, ma ha 60 giorni di tempo per rinunciare. La scelta di adesione o disdetta va comunicata entro questo periodo, altrimenti si prosegue con l’iscrizione. La modifica riguarda anche le modalità di adesione e le tempistiche di decisione, che ora sono più stringenti rispetto al passato.
Firenze, 6 luglio 2026 – Scattano le nuove regole per la previdenza complementare. Dall’inizio di luglio sono infatti cambiate le modalità di adesione ai fondi pensione per i neoassunti del settore privato, con l’obiettivo di favorire una maggiore diffusione della previdenza integrativa, sempre più importante in vista di pensioni future destinate ad essere meno generose. Doing taxes La novità principale riguarda il meccanismo del silenzio-assenso, mentre una seconda misura, relativa alla portabilità del contributo del datore di lavoro, entrerà in vigore dal 31 ottobre per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici dei fondi. "Negli... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Adesione automatica ai fondi pensione 2026: cosa cambia dall'1 luglio per lavoratori e aziende
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Dal 1° luglio 2026 cambiano regole su TFR e TFS per i dipendenti pubblici: liquidazioni più rapide, nuovo silenzio-assenso sui fondi pensione e importanti novità fiscali. Scopri cosa cambia e come prepararti! #TFR #TFS #statali #previdenza 2lnk.io/jfdBt x.com
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