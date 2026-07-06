Assunzioni e fondi pensione iscrizione automatica alla previdenza integrativa Solo 60 giorni per decidere | la guida

Notizia in breve

Dal 1° luglio sono in vigore nuove regole per la previdenza complementare, con iscrizione automatica ai fondi pensione. Chi lavora può essere iscritto automaticamente, ma ha 60 giorni di tempo per rinunciare. La scelta di adesione o disdetta va comunicata entro questo periodo, altrimenti si prosegue con l’iscrizione. La modifica riguarda anche le modalità di adesione e le tempistiche di decisione, che ora sono più stringenti rispetto al passato.