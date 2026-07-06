Durante la seconda giornata degli Insurtech Days 2026, si è concentrata sull’evoluzione dei modelli assicurativi riguardanti vita, salute e longevità. Sono stati presentati nuovi approcci e soluzioni tecnologiche in risposta a cambiamenti demografici e sociali. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere di innovazioni e adattamenti necessari per rispondere alle mutate esigenze della popolazione.

Una giornata interamente dedicata all’evoluzione dei modelli assicurativi in ambito vita, salute e longevità, in risposta a nuovi bisogni demografici, sociali e tecnologici. E’ ciò che rappresenta la seconda giornata di lavori degli Insurtech Days 2026, un evento organizzato a Milano da Italian Insurtech Association, dal titolo ‘Life, Health & Longevity’. L’obiettivo della giornata è stato esplorare, con molteplici stakeholder del settore, come tecnologia, dati e prevenzione stiano ridefinendo prodotti, servizi e relazioni tra assicurazioni, clienti e sistemi sanitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Insurtech Days 2026: il futuro dell’assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II giornata

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Insurtech Days 2026: il futuro dellassicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II

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