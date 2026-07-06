Tra Cerignola e Canosa di Puglia, sulla strada provinciale 231, un assalto a un furgone blindato ha provocato un incendio di due auto e spari con colpi di fucile. I banditi, incappucciati e armati, hanno fatto esplodere il portellone del veicolo per impossessarsi delle banconote, che sono finite sull'asfalto. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui danni economici.

Tra Cerignola e Canosa di Puglia, sulla strada provinciale 231, c’è stato un nuovo assalto al furgone blindato. Alcuni banditi, incappucciati e armati, hanno dato alle fiamme due auto e sparato diversi colpi di fucile, facendo poi esplodere il portellone per prelevare i soldi. Diverse banconote sono rimaste sull’asfalto dopo il colpo. L'assalto al furgone blindato tra Cerignola e Canosa di Puglia Nessun ferito nell'assalto al furgone blindato in Puglia Assalto a un tir di sigarette nel Foggiano L’assalto al furgone blindato tra Cerignola e Canosa di Puglia Nella mattinata di lunedì 6 luglio un furgone blindato adibito al trasporto valori è stato assaltato lungo la strada provinciale 231 nella zona di Cerignola (in provincia di Foggia), al confine con Canosa di Puglia (Bat). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Assalto al furgone blindato tra Cerignola e Canosa, auto in fiamme e colpi di fucile: banconote sull'asfalto

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Assalto al portavalori sullA14 tra Cerignola e Canosa: vigilanti sotto shock, nessun ferito

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