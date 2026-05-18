Scontro tra auto tir e furgone sull'A1 tra Ceprano e Frosinone | traffico in tilt 8 km di coda
Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è verificato un incidente sull’autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Sono coinvolti un’auto, un tir e un furgone. L’impatto ha provocato un blocco totale del traffico, con una coda di circa otto chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione resta congestionata e si consiglia di evitare quella tratta.
Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 sull'A1 nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Tre persone ferite, traffico paralizzato in direzione nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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