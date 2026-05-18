Scontro tra auto tir e furgone sull'A1 tra Ceprano e Frosinone | traffico in tilt 8 km di coda

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è verificato un incidente sull’autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Sono coinvolti un’auto, un tir e un furgone. L’impatto ha provocato un blocco totale del traffico, con una coda di circa otto chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione resta congestionata e si consiglia di evitare quella tratta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 sull'A1 nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Tre persone ferite, traffico paralizzato in direzione nord. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Assalto a portavalori sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, le carcasse dei veicoli in autostrada

Video Assalto a portavalori sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, le carcasse dei veicoli in autostrada

Sullo stesso argomento

Scontro tra un camion e un’auto sull’A1 a Frosinone: morto un uomoIncidente stradale sull'A1, nel territorio di Frosinone: un'automobile e un camion si sono scontrati.

Autopalio: scontro tra furgone e tir, due feriti. Traffico in tilt verso SienaSAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) – Incidente stradale stamattina, 3 aprile 2026, sul tratto del raccordo autostradale Siena-Firenze.

scontro tra auto tirScontro tra auto, tir e furgone sull’A1 tra Ceprano e Frosinone: traffico in tilt, 8 km di codaUn grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 sull’A1 nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Tre persone ferite, traffico paralizzato in direzione nord. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it

scontro tra auto tirTerribile schianto sull’autostrada A9: scontro tra auto, tir e furgone. Tra i feriti una donna incinta e un bimboQuesta mattina, intorno alle ore 5.30, i Vigili del Fuoco del comando di Como, con squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Cantù e Lomazzo, sono intervenuti con le autopompe sul ... comozero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web