Scontro tra auto tir e furgone sull'A1 tra Ceprano e Frosinone | traffico in tilt 8 km di coda

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è verificato un incidente sull’autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Sono coinvolti un’auto, un tir e un furgone. L’impatto ha provocato un blocco totale del traffico, con una coda di circa otto chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono state fornite informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione resta congestionata e si consiglia di evitare quella tratta.

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