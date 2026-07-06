Assalto a portavalori oggi in Italia | spari fiamme ed esplosioni

Un assalto a un portavalori si è verificato questa mattina in Puglia, con spari, esplosioni e fiamme. Durante l’azione, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e sono state incendiate alcune vetture. La polizia ha avviato le indagini e sta esaminando i danni e le tracce lasciate dai criminali. Nessuna informazione al momento sulla presenza di feriti o sui responsabili.

Un lunedì mattina di puro terrore ha sconvolto la Puglia, teatro di un’azione criminale coordinata che sembra uscita da una sceneggiatura cinematografica. Un commando pesantemente armato e composto da numerosi malviventi incappucciati ha preso d’assalto un furgone blindato della società Battistolli carico di denaro contante. Il colpo è andato in scena lungo la strada provinciale 231, precisamente al confine tra le province di Foggia e della Bat, in un tratto compreso tra Cerignola e Canosa di Puglia. Le prime, drammatiche immagini arrivate dal luogo dell’imboscata mostrano vetture avvolte dalle fiamme e una densa colonna di fumo nero che si staglia contro il cielo, mentre sul posto confluivano pattuglie della Polizia di Stato e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Assalto a portavalori in Salento: il momento dell'esplosione

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