Assalto a portavalori oggi in Italia | spari fiamme ed esplosioni

Da thesocialpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un assalto a un portavalori si è verificato questa mattina in Puglia, con spari, esplosioni e fiamme. Durante l’azione, sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e sono state incendiate alcune vetture. La polizia ha avviato le indagini e sta esaminando i danni e le tracce lasciate dai criminali. Nessuna informazione al momento sulla presenza di feriti o sui responsabili.

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Un lunedì mattina di puro terrore ha sconvolto la Puglia, teatro di un’azione criminale coordinata che sembra uscita da una sceneggiatura cinematografica. Un commando pesantemente armato e composto da numerosi malviventi incappucciati ha preso d’assalto un furgone blindato della società  Battistolli  carico di denaro contante. Il colpo è andato in scena lungo la strada provinciale 231, precisamente al confine tra le province di Foggia e della Bat, in un tratto compreso tra Cerignola e Canosa di Puglia. Le prime, drammatiche immagini arrivate dal luogo dell’imboscata mostrano vetture avvolte dalle fiamme e una densa colonna di fumo nero che si staglia contro il cielo, mentre sul posto confluivano pattuglie della Polizia di Stato e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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