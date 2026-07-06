Durante la due giorni di Coppa del Mondo di arrampicata speed, nessun atleta italiano è arrivato tra i primi. Francesco Ponzinibio e Ludovico Fossali sono rimasti lontani dalla top ten. Ponzinibio, giovane e in rapida crescita, ha concluso le qualifiche senza passare alla fase successiva. Fossali, già campione del mondo, ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative, restando indietro rispetto ai leader della gara.

Una due giorni di Coppa del Mondo senza risultati di spicco per i due alfieri dell’ arrampicata speed modenese ma banco di prova sempre utile per la crescita di Francesco Ponzinibio, il giovanissimo gialloblù che sta bruciando tutte le tappe, e Ludovico Fossali, già campione del mondo. I due hanno anche gareggiato insieme nella prova di staffetta, una prima volta mondiale, esperimento altamente spettacolare. Nella gara individuale disputata a Cracovia, in Polonia, è tornato all’oro Samuel Watson (Usa), firmando anche il nuovo record PanAmericano con 4.60”, tempo straordinario; secondo posto per Yicheng Zhao (Chn), terzo per Raharjati Nursamsa (Ina). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arrampicata, la Coppa del Mondo. Ponzinibio e Fossali restano indietro

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