Una strada di Arezzo è stata temporaneamente chiusa per consentire i lavori di installazione di un sistema di teletrasporto. Tuttavia, il cartello di divieto è stato posizionato solo all’arrivo, lasciando aperta la possibilità di passare fino a quel punto. La segnaletica preventiva non è stata ritenuta necessaria, e la chiusura ha creato alcuni disagi alla circolazione locale. La realizzazione del progetto prosegue senza ulteriori indicazioni sulla durata dei lavori.

Le avventure della viabilità aretina-Piccoli disagi, grandi capolavori burocratici Ad Arezzo l’innovazione viaggia veloce. Talmente veloce che la segnaletica preventiva è stata dichiarata ufficialmente superflua. Del resto, perché avvisare gli automobilisti che una strada è chiusa quando possono scoprirlo da soli, direttamente davanti alle transenne? Succede nella zona di Villalba San Marco, dove i lavori per la riduzione del rischio idraulico stanno procedendo con buon ritmo. Fin qui tutto bene. Il problema arriva quando si percorre la strada dalla Mossa verso Santa Firmina passando dal sottopasso ferroviario. Il viaggio inizia sereno, nessun cartello, nessun avviso, nessun indizio. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo scopre il teletrasporto: strada chiusa, ma il cartello è previsto solo all’arrivo

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