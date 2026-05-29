La piscina comunale di Castiglion Fiorentino è attualmente chiusa, e i voli commerciali sono scomparsi dalla zona. Per aggirare questa situazione, il Comune ha proposto un progetto di teletrasporto, che però si trova ancora in fase preliminare. La proposta mira a migliorare il collegamento con le località di mare, ma al momento non ci sono dettagli concreti o tempistiche definite per l’implementazione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese CASTIGLION FIORENTINO – Alla fine il grande piano per portare i castiglionesi al mare ha incontrato un piccolo ostacolo: gli aerei. La compagnia HelloFly ha infatti cancellato i voli charter previsti per giugno da Perugia verso Lampedusa e Pantelleria. Motivo ufficiale: carburante caro e prenotazioni scarse. Tradotto dal burocratese all’italiano corrente: i conti non tornano e i passeggeri nemmeno. Si tratta di una brutta notizia soprattutto per chi, negli ultimi mesi, aveva raccontato l’operazione come una svolta strategica capace di aprire nuovi orizzonti turistici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piscina chiusa, voli spariti: il turismo castiglionese prova a decollare con il teletrasporto

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