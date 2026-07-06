Una giovane di 23 anni è morta dopo aver lasciato l’ospedale, due settimane fa. La donna era stata dimessa e si trovava alla guida dell’auto coinvolta in un incidente. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il medico che l’aveva in cura al pronto soccorso e la conducente del veicolo. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Si tratta del medico che la prese in carico al pronto soccorso e della giovane che era alla guida dell’auto al momento dell’incidente. L’iscrizione, con l’ipotesi di omicidio colposo, è un atto tecnico disposto in vista dell’autopsia, fissata per giovedì 9 luglio: consentirà agli indagati di nominare propri consulenti in occasione dell’accertamento irripetibile. Al momento, sottolineano gli inquirenti, si tratta di un passaggio di garanzia che non implica l’accertamento di responsabilità. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso e verificare l’eventuale nesso tra la morte della giovane, il sinistro stradale e le cure ricevute dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo, 23enne morta dopo dimissioni dall’ospedale: due indagati

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Morta dopo dimissioni dall'ospedale: indagati medico del pronto soccorso e ragazza che guidava

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