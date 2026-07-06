Archiviata l’inchiesta su Lucia Raso la mamma pubblica la foto della figlia dopo la sua morte | L’immagine shock è un grido per chiedere giustizia

Dopo l’archiviazione definitiva dell’inchiesta, la madre di una donna deceduta nel 2020 ha condiviso sui social una foto scattata subito dopo la morte. La donna, di 36 anni, era precipitata da una finestra al primo piano dell’abitazione del compagno in Baviera. La pubblicazione della foto, definita da lei come uno “shock”, è stata fatta per chiedere giustizia. La vicenda si è conclusa con l’archiviazione dell’indagine senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Una fotografia scattata subito dopo la morte di Lucia Raso, 36enne veronese deceduta nel 2020 dopo essere precipitata da una finestra al primo piano dell’abitazione del compagno a Landshut, in Baviera, è stata resa pubblica sui social dalla madre, Maria Xenia Sonato, dopo l’archiviazione definitiva dell’inchiesta. Nell’immagine, durissima, si vede la donna senza vita sul marciapiede. La madre ha spiegato di aver scelto di diffonderla non per suscitare clamore, ma per riportare l’attenzione su una vicenda che, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, presenta ancora interrogativi irrisolti: «Non ho più nulla da perdere. Quella foto è un grido per chiedere giustizia ». 🔗 Leggi su Open.online

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