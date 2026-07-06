archiviata la denuncia della lega serie a nei confronti del n1 fitp binaghi

Il Garante del codice di comportamento sportivo ha archiviato la denuncia presentata dalla Lega Serie A contro il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. La decisione riguarda l'esposto relativo a comportamenti ritenuti irregolari. La denuncia era stata avanzata nei confronti di Binaghi, ma il procedimento si è concluso con l'archiviazione.

Il Garante del codice di comportamento sportivo, Giuliano Amato, ha disposto l'archiviazione della denuncia della Lega Calcio di Serie A nei confronti del presidente della Fitp, Angelo Binaghi. La Lega Calcio aveva presentato l'esposto in merito ad alcune dichiarazioni fatte lo scorso maggio da Binaghi sulla concomitanza tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Il Garante, spiega una nota, ha ritenuto non fondata la denuncia, tenuto conto dell'esigenza di procedere ad una valutazione nel merito delle dichiarazioni rese dal presidente Binaghi non disgiunta dall'analisi del complessivo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Archiviata la denuncia della Lega Serie A nei confronti del n.1 Fitp Binaghi

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