antonio pizzolato condannato a 5 anni per stupro

Il 22 luglio 2022, una giovane turista finlandese è stata vittima di uno stupro. Oggi, in primo grado, un uomo condannato a cinque anni di reclusione. I pubblici ministeri avevano richiesto dieci anni. La sentenza riguarda anche altri tre imputati, oltre all’uomo condannato. La vicenda si è svolta in un contesto di indagini giudiziarie che hanno portato alla condanna.

Il caso risale al 22 luglio 2022 e la vittima è una giovane turista finlandese. I pm avevano chiesto 10 anni, oggi la sentenza in primo grado per l’ex medaglia di bronzo e per gli altri tre imputati. I difensori hanno dichiarato che faranno ricorso in appello È stato condannatodal tribunale di Trapani a5 anni e 4 mesidi carcere per violenza sessuale di gruppoAntonio Pizzolato, la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Secondo quanto emerso anche gli altri tre imputati, amici dell’atleta, sono stati condannati alla stessa pena. L’accusa rivolta al pesista è quella di stupro nei confronti di una turista finlandese, che sarebbe avvenuto in unacasa-vacanze di Trapani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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