Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? Lui replica | Non l’ho nascosta

Da cinemaserietv.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pietro Delle Piane ha risposto sui social a chi chiede aggiornamenti sulla sua relazione con Antonella Elia. I due si sarebbero lasciati alcuni mesi fa, ma si sarebbero rivisti durante la partecipazione di Antonella al Grande Fratello Vip, dove avrebbero ripreso a frequentarsi. Delle Piane ha dichiarato di non aver nascosto la loro riappacificazione, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione sentimentale.

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Pietro Delle Piane ha replicato sui social a tutti coloro che chiedono chiarezza sulla sua situazione sentimentale con Antonella Elia. I due infatti si sarebbero lasciati tempo fa, in teoria, ma dopo essersi ritrovati brevemente nella casa del Grande Fratello Vip, dove Antonella era concorrente, avrebbero ripreso a frequentarsi. o almeno questo è quello che sospettano i fan.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Pietro Delle Piane (@pietrodellepiane) La relazione tra Elia e Delle Piane è stata spesso oggetto di chiacchiere, soprattutto tra alcuni fan di lei, particolarmente protettivi nei suoi confronti. Altri invece pensano che i due mantengano viva l’attenzione mediatica e social sul loro rapporto solo per farsi pubblicit. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Antonella Elia e Pietro, com'è la situazione Torneranno insieme

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