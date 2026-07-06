L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che per pubblicare recensioni online bisognerà fornire uno scontrino o una prova dell’ordine effettuato. Le nuove regole, inserite nella legge sulle PMI per ristorazione e turismo, sono attualmente in fase di consultazione pubblica fino al 15 luglio.

Arrivano le linee guida dell’Antitrust per fermare le recensioni online false: sarà necessario lo scontrino o una prova dell’ordine. Le nuove regole, previste dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese per la ristorazione e il turismo, sono sottoposte a consultazione pubblica fino al 15 luglio. Le linee guida dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato forniscono anche indicazioni di portata generale, che trovano applicazione nei settori economici regolati dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese, ma anche in linea di principio in ogni altro ambito merceologico. «Le recensioni genuine, veritiere e rilevanti possono... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Antitrust, nuove regole per le recensioni online: serve lo scontrino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RECENSIONI ONLINE: Cosa cambia con la nuova legge in vigore dal 7 Aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Bonus Casa ed Ecobonus, il portale ENEA è di nuovo online: nuove scadenze e regole per non perdere le detrazioniIl portale ENEA dedicato alle comunicazioni obbligatorie per Bonus Casa ed Ecobonus è tornato online.

Addio al rumore online: nuove regole e limiti per i commentiSono state introdotte nuove regole per i commenti online che prevedono limiti di caratteri e di messaggi settimanali.

Temi più discussi: Recensioni online, dall’Antitrust le linee guida per garantire la trasparenza; Olanda: Ue contesta regole ferroviarie per violazione Antitrust; Google e antitrust UE: dal modello ex post al Digital Markets Act; Recensioni online, l’Antitrust alza il livello dei controlli: nuove regole contro fake e manipolazioni.

Recensioni online, Antitrust: stop ai falsi, servirà lo scontrinoNuove linee guida Antitrust contro le recensioni online false: servirà scontrino o prova d’ordine. Focus su ristorazione e turismo, uso dell’Ia. soldionline.it

Antitrust, nuove regole per le recensioni online, serve lo scontrinoArrivano le linee guida dell'Antitrust per fermare le recensioni online false: sarà necessario lo scontrino o una prova dell'ordine. (ANSA) ... ansa.it

La Corte UE ha confermato la multa da 4,125 miliardi a Google per abuso di posizione dominante su Android: dopo otto anni, la sanzione resta. A Washington le Big Tech siedono al tavolo delle regole; in Europa devono rispettarle. Questa è l’Europa che serv x.com