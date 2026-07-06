Antitrust nuove regole per le recensioni online | serve lo scontrino

Da ilsole24ore.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che per pubblicare recensioni online bisognerà fornire uno scontrino o una prova dell’ordine effettuato. Le nuove regole, inserite nella legge sulle PMI per ristorazione e turismo, sono attualmente in fase di consultazione pubblica fino al 15 luglio.

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Arrivano le linee guida dell’Antitrust per fermare le recensioni online false: sarà necessario lo scontrino o una prova dell’ordine. Le nuove regole, previste dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese per la ristorazione e il turismo, sono sottoposte a consultazione pubblica fino al 15 luglio. Le linee guida dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato forniscono anche indicazioni di portata generale, che trovano applicazione nei settori economici regolati dalla legge annuale sulle piccole e medie imprese, ma anche in linea di principio in ogni altro ambito merceologico. «Le recensioni genuine, veritiere e rilevanti possono... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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