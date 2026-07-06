Anticiclone sempre più forte caldo feroce e temporali | ecco le zone colpite
Da mercoledì si registrano temperature fino a 38 gradi, con un aumento dell’afa e rovesci isolati sui rilievi. L’anticiclone si rafforza, portando caldo intenso su gran parte dell’Italia. La presenza di temporali rimane limitata a zone montuose e collinari, mentre l’alta pressione continuerà a dominare il clima per tutta la settimana. Nessuna variazione significativa è prevista nelle previsioni meteorologiche.
Roma - Temperature fino a 38 gradi da mercoledì, afa crescente e rovesci isolati sui rilievi: l’alta pressione dominerà ancora gran parte della settimana sull’intera Penisola italiana. L’anticiclone continuerà a consolidarsi nei primi giorni della settimana sull’Europa centrale e meridionale, garantendo condizioni prevalentemente stabili e soleggiate anche sull’Italia. La conseguenza principale sarà un nuovo e progressivo aumento delle temperature, con punte che potranno raggiungere i 36-38 gradi nelle aree maggiormente esposte. Fino a martedì, tuttavia, il dominio dell’alta pressione non sarà completo. Una debole circolazione di correnti nordoccidentali in quota potrà alimentare una certa variabilità sull’estremo Nord-Est e lungo la dorsale appenninica, soprattutto durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Arriva l'ANTICICLONE, ma ci si ritorcerà contro! BOOM di CALDO e indici di disagio alle stelle
Notizie e thread social correlati
Maltempo, doppia allerta a Como e in Lombardia: temporali forti, ecco le zone più colpiteIl maltempo ha portato una doppia allerta gialla in Lombardia, inclusa la zona di Como, a causa di temporali intensi e rischio idrogeologico.
Temi più discussi: Allerta caldo nel weekend: 18 città da bollino rosso, +10-15% di accessi nei Pronto soccorso; C’è una data per la fine del caldo africano (ma il picco deve ancora arrivare). Perché questa ondata è diversa da tutte le altre; Perché dopo le ondate di calore ci sono (quasi) sempre forti temporali?; Meteo - Forti temporali e grandine metteranno fine al gran caldo. Ecco come e quando ci arriveremo.
Anticiclone sempre più forte, caldo feroce e temporali: ecco le zone colpiteMeteo Roma - 06/07/2026 12:18 - Temperature fino a 38 gradi da mercoledì, afa crescente e rovesci isolati sui rilievi: l’alta pressione dominerà ancora gran parte della ... abruzzo24ore.tv
Previsioni meteo: torna l’anticiclone, Italia sempre più rovente con minime in rialzoTemperature meteo in forte aumento: l’Italia entra in una fase estiva stabile con caldo in intensificazione e solo brevi disturbi locali. notizie.it
Le ondate estive di caldo sulla nostra penisola sono quasi sempre dovute alla presenza di un’alta pressione che dal Nord Africa si allunga verso il Mediterraneo Occidentale, l’Anticiclone Nord africano appunto. 1. Ma come mai il caldo più intenso arriva propri facebook