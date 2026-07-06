Anticiclone sempre più forte caldo feroce e temporali | ecco le zone colpite

Da mercoledì si registrano temperature fino a 38 gradi, con un aumento dell’afa e rovesci isolati sui rilievi. L’anticiclone si rafforza, portando caldo intenso su gran parte dell’Italia. La presenza di temporali rimane limitata a zone montuose e collinari, mentre l’alta pressione continuerà a dominare il clima per tutta la settimana. Nessuna variazione significativa è prevista nelle previsioni meteorologiche.

Roma - Temperature fino a 38 gradi da mercoledì, afa crescente e rovesci isolati sui rilievi: l’alta pressione dominerà ancora gran parte della settimana sull’intera Penisola italiana. L’anticiclone continuerà a consolidarsi nei primi giorni della settimana sull’Europa centrale e meridionale, garantendo condizioni prevalentemente stabili e soleggiate anche sull’Italia. La conseguenza principale sarà un nuovo e progressivo aumento delle temperature, con punte che potranno raggiungere i 36-38 gradi nelle aree maggiormente esposte. Fino a martedì, tuttavia, il dominio dell’alta pressione non sarà completo. Una debole circolazione di correnti nordoccidentali in quota potrà alimentare una certa variabilità sull’estremo Nord-Est e lungo la dorsale appenninica, soprattutto durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Arriva l'ANTICICLONE, ma ci si ritorcerà contro! BOOM di CALDO e indici di disagio alle stelle

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