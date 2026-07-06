Un anticiclone europeo ha provocato un'ondata di caldo intenso, con temperature elevate diffuse in tutta la regione. La presenza di temporali tropicali e depressioni atlantiche ha modificato le correnti in quota, creando blocchi atmosferici. Questi eventi meteorologici hanno contribuito a mantenere condizioni di alta pressione che hanno portato a giornate calde e soleggiate per diversi giorni.

Roma - Dai temporali tropicali alle depressioni atlantiche, una catena di processi altera le correnti in quota e costruisce blocchi atmosferici capaci di arroventare l’Europa intera d’estate. L’anticiclone responsabile delle grandi ondate di calore europee non nasce necessariamente sul continente. Dietro una lunga fase di temperature estreme può esserci una complessa sequenza di eventi atmosferici cominciata migliaia di chilometri più lontano, nelle regioni tropicali oppure sull’Oceano Atlantico. Uno dei meccanismi principali parte dai grandi sistemi temporaleschi tropicali. Quando il vapore acqueo condensa all’interno delle nubi, viene liberata una notevole quantità di calore latente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Anticiclone europeo, il viaggio invisibile che scatena le grandi ondate di calore

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