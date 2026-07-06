Anno 2013 e riscatto agevolato della laurea | tempi e prospettive per il personale scuola

Il personale scolastico segue con attenzione il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera e il riscatto agevolato della laurea. Per il 2013 si attendono aggiornamenti sui tempi e sulle modalità di accesso. Le procedure sono ancora in fase di definizione e non sono state annunciate date precise. La questione riguarda principalmente il modo di certificare l’anno 2013 e le condizioni per il riscatto a costi ridotti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli operativi.

Il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della carriera e il riscatto agevolato della laurea restano i due dossier più seguiti dal personale scolastico. Durante un Question Time su Orizzonte Scuola TV, Stefano Cavallini della segreteria nazionale Anief ha aggiornato lo stato delle due iniziative: una ormai chiusa in tribunale, l'altra ancora in attesa del confronto parlamentare.Anno 2013, la Cassazione chiude il contenziosoSulla ricostruzione della carriera, la vicenda dell'anno 2013 ha raggiunto il capolinea in Cassazione. I giudici hanno riconosciuto quell'anno sul piano giuridico, ma non su quello economico. Come ha spiegato Cavallini: «La Cassazione riconosce il 2013 da un punto di vista giuridico, ma non da un punto di vista economico». 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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