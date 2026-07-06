Anno 2013 e riscatto agevolato della laurea | a che punto sono le due partite aperte per il personale della scuola

Il personale scolastico segue con attenzione due questioni aperte: il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale e il riscatto agevolato della laurea. Entrambe le pratiche sono ancora in fase di discussione e non hanno ancora concluso il percorso amministrativo. Non sono stati annunciati nuovi sviluppi ufficiali né scadenze precise, lasciando in sospeso le decisioni riguardo alle modalità di attuazione e alle tempistiche.

Il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione stipendiale e la proposta di riscatto agevolato della laurea restano due dei temi più seguiti dal personale scolastico. Durante Question Time su Orizzonte Scuola TV, Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, ha fatto il punto sullo stato delle due iniziative, evidenziando come una sia ormai definita sul piano giudiziario, mentre l'altra attenda il confronto parlamentare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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