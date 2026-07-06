Il Brasile è stato eliminato agli ottavi di finale del Mondiale dopo la sconfitta contro la Norvegia. Andersinho Marques, giornalista di Sport Tv Portogallo, ha commentato l’evento in un’intervista esclusiva, sostenendo che il paese ha perso la propria identità. Ha precisato che Neymar non è il responsabile della crisi e ha toccato anche il tema sulla gestione tecnica, evitando di fare nomi specifici.

Andersinho Marques ha parlato in un’intervista esclusiva a Calcionews24: le sue dichiarazioni sul Mondiale in corso. Andersinho Marques, noto giornalista di Sport Tv Portogallo, ha analizzato in esclusiva a Calcionews24 la clamorosa eliminazione del Brasile contro la Norvegia negli ottavi di finale dei Mondiali. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo “ Non è una serata storta. È il risultato di un processo che dura da oltre un decennio. Dal 2014 il Brasile ha perso la propria identità calcistica. Ha continuato a produrre talento individuale, ma non è più riuscito a costruire una squadra. Il problema nasce dalla CBF, che ha cambiato continuamente progetto tecnico senza dare continuità metodologica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Andersinho Marques: «Il Brasile ha perso la propria identità. Neymar non è il colpevole. Su Ancelotti…» – ESCLUSIVA

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