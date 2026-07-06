Un furgone blindato è stato rapinato sulla provinciale tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra Foggia e Bat. I banditi, incappucciati e armati, sono arrivati a bordo di due auto di grossa cilindrata e hanno assaltato il mezzo. L’episodio è avvenuto lungo la strada provinciale 231. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o sequestri di denaro.

AGI - Assalto sulla provinciale 231 tra Cerignola e Canosa di Puglia, al confine tra la provincia di Foggia e la Bat dove un furgone blindato è stato rapinato da numerosi banditi, incappucciati e armati, che hanno agito con due automobili di grossa cilindrata. La banda, dopo aver piazzato e dato alle fiamme due automobili per rallentare l'arrivo degli investigatori, ha sparato diversi colpi di fucile contro il blindato, su cui viaggiavano tre vigilantes, costringendo il conducente a fermarsi. L'esplosione con la tecnica della marmotta. Poi sono intervenuti facendo esplodere con la tecnica della marmotta il portellone per prendere il denaro. Diverse banconote sarebbero rimaste sull'asfalto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ancora un assalto 'da film' a un blindato in Puglia

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Come in un film: il video dell'assalto armato a un portavalori della vicentina Battistolli in Puglia

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