Amart 2026 l' antiquariato a Milano | Un piacere contemporaneo

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 all'8 novembre si terrà a Milano, presso il palazzo della Permanente, la rassegna di antiquariato Amart 2026. La manifestazione, in programma dal 2018, presenta una selezione di pezzi d'antiquariato e mira a mostrare il mondo degli antiquari attraverso esposizioni di varia natura. La fiera si svolge ogni anno con l'obiettivo di offrire un’ampia panoramica di proposte del settore.

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Milano, 6 lug. (askanews) - Dal 4 all'8 novembre torna a Milano, al palazzo della Permanente, la rassegna di antiquariato Amart, evento che dal 2018 vuole raccontare il mondo degli antiquari, attraverso una significativa selezione delle proposte. "Da un certo punto di vista - ha detto ad askanews Michele Subert, gallerista e presidente dell'Associazione Antiquari milanesi, che organizza la fiera - non riusciamo a ospitare tutti quelli che vorrebbero partecipare. Allo stesso tempo però facciamo una mostra boutique, e rubo la definizione a Zuccala del Giornale dell'arte. Il visitatore quindi si troverà una sessantina, un poco più di sessanta gallerie che espongono". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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