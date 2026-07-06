Milano, 6 lug. (askanews) - Dal 4 all'8 novembre torna a Milano, al palazzo della Permanente, la rassegna di antiquariato Amart, evento che dal 2018 vuole raccontare il mondo degli antiquari, attraverso una significativa selezione delle proposte. "Da un certo punto di vista - ha detto ad askanews Michele Subert, gallerista e presidente dell'Associazione Antiquari milanesi, che organizza la fiera - non riusciamo a ospitare tutti quelli che vorrebbero partecipare. Allo stesso tempo però facciamo una mostra boutique, e rubo la definizione a Zuccala del Giornale dell'arte. Il visitatore quindi si troverà una sessantina, un poco più di sessanta gallerie che espongono". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Amart 2026, l'antiquariato a Milano: "Un piacere contemporaneo"

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