Nel giugno 2026, si svolgeranno dieci mercatini a Milano dedicati all’antiquariato, all’artigianato e al vintage. Gli eventi si terranno in diverse zone della città, offrendo esposizioni di oggetti d’epoca, prodotti artigianali e pezzi di seconda mano. Le date e i luoghi specifici saranno comunicati prossimamente, con appuntamenti programmati durante i fine settimana. Le manifestazioni sono aperte a visitatori di tutte le età e fasce di prezzo.

Mercatini con articoli handmade o dedicati al vintage, ma anche cuoriosità e antiquariato. Spesso gli eventi sono accompagnati da musica, laboratori e iniziative deicate ai bambini. Ed è anche possibile trovare spazi per bersi un cocktail o mangiare qualche sfiziosità. Ecco dieci luoghi dove potrebbe essere piacevole trascorrere un po' di tempo durante i prossimi fine settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mercatini Milano giugno 2026: 10 eventi tra antiquariato, artigianato e vintage

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