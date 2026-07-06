Allerta meteo temporali e grandine insistono sull’Italia | martedì 7 luglio 16 Regioni a rischio
Martedì 7 luglio, l’Italia sarà interessata da temporali, nubifragi e grandinate su molte regioni. L’allerta meteo rimane elevata e coinvolge 16 aree della penisola. Le condizioni atmosferiche sono instabili, con fenomeni meteo intensi previsti in diverse zone. La Protezione Civile ha emesso avvisi di rischio per le prossime ore, segnalando condizioni di disagio e potenziali danni causati dai temporali e dalla grandine.
L’ allerta meteo resta elevata anche per martedì 7 luglio, con una nuova giornata caratterizzata da temporali, nubifragi localizzati e possibili grandinate su gran parte della Penisola. Dopo i fenomeni intensi registrati nelle ultime ore, l’instabilità atmosferica continua a interessare l’Italia con precipitazioni distribuite a macchia di leopardo, mentre le ultime previsioni delineano una fase perturbata destinata a proseguire anche nei prossimi giorni. Lo scenario sarà quello tipico di un’estate instabile, con il caldo che resterà su valori generalmente vicini alle medie stagionali ma con infiltrazioni di aria più fresca in quota capaci di innescare nuovi episodi di maltempo, soprattutto durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Meteo.
Notizie e thread social correlati
Allerta Meteo, tornano i temporali: grandine di 4 centimetri e nubifragi, ecco le regioni più a rischio oggiOggi tornano i temporali con grandine fino a 4 centimetri e nubifragi in alcune regioni italiane.
Allerta temporali (con rischio grandine) a Milano martedì 2 giugno. Poi torna il sole, ma non per molto: le previsioni meteoUna allerta gialla per temporali con rischio di grandine è stata emessa a Milano a partire dalle 6 di questa mattina e fino a mezzanotte.
Temi più discussi: Temporali violenti, grandine e calo temperature. Luglio inizia col maltempo: allerta meteo in Emilia-Romagna; Puglia in allerta meteo gialla per pioggia e temporali sino alle ore 20 di domani (2 luglio 2026); Temporali (con rischio grandine) e vento fino a 90 km/h: allerta meteo arancione a Milano e in Lombardia; Allerta meteo gialla per piogge e temporali: Abruzzo, Molise, Marche e Basilicata sotto osservazione oggi 6 luglio.
Allerta Meteo, temporali pomeridiani ogni giorno tutti i giorni fino al 15 luglio: nubifragi e grandinate a macchia di leopardo da Nord a Sud x.com
Maltempo, allerta meteo gialla domani 7 luglio per pioggia e temporali ? facebook
Temporali, occhio al meteo. Allerta gialla in quattro regioniMentre il caldo torna a intensificarsi su gran parte del Paese, alcune aree del Centro-Sud dovranno fare i conti con piogge e fenomeni temporaleschi localizzati ... affaritaliani.it
Allerta meteo in Campania dalle 13 di oggi per temporali improvvisi, raffiche e grandineL’allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 fino alle 20 di oggi. Il quadro meteorologica resterà stabile lungo le coste tirreniche. fanpage.it
Odio il canale meteo reddit