Allerta meteo temporali e grandine insistono sull’Italia | martedì 7 luglio 16 Regioni a rischio

Notizia in breve

Martedì 7 luglio, l’Italia sarà interessata da temporali, nubifragi e grandinate su molte regioni. L’allerta meteo rimane elevata e coinvolge 16 aree della penisola. Le condizioni atmosferiche sono instabili, con fenomeni meteo intensi previsti in diverse zone. La Protezione Civile ha emesso avvisi di rischio per le prossime ore, segnalando condizioni di disagio e potenziali danni causati dai temporali e dalla grandine.