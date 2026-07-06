Dopo un breve periodo di instabilità, il caldo si è intensificato di nuovo su molte regioni italiane. L’allerta meteo riguarda diverse aree, con temperature in aumento e condizioni di disagio diffuso. Le previsioni indicano un progressivo coinvolgimento di gran parte della Penisola, mentre le autorità raccomandano attenzione per le ondate di calore. Nessuna variazione significativa nelle misure di sicurezza adottate finora, con i cittadini invitati a rispettare le indicazioni per la tutela della salute.

Dopo una breve parentesi caratterizzata da condizioni più instabili, sull’Italia torna a rafforzarsi il caldo, destinato a interessare progressivamente gran parte della Penisola. La nuova fase sarà accompagnata da un aumento delle temperature e da condizioni di afa sempre più diffuse. Tuttavia, non mancheranno ancora fenomeni di instabilità localizzati, tanto che la Protezione Civile ha diramato un’ allerta meteo gialla per la giornata di oggi, lunedì 6 luglio, in alcune aree del Centro-Sud. Il provvedimento riguarda Abruzzo, Molise, Marche e Basilicata, dove il rischio è legato a possibili temporali e criticità di natura idrogeologica. Leggi anche: Temporali violenti in Italia, grandine come neve: immagini impressionanti Allerta meteo: le aree interessate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Allerta meteo in diverse regioni, via il caldo: cambia tutto, disagi enormi

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