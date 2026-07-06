Un atleta ha denunciato un episodio legato a un’allergia alimentare durante un pasto fuori casa, evidenziando la mancanza di formazione obbligatoria per i ristoratori su questo tema. L’associazione Food Allergy sottolinea che le allergie alimentari sono malattie e non capricci, e che casi come quello dell’atleta non sono isolati. La confusione tra allergie e intolleranze mette a rischio la salute di chi soffre di reazioni potenzialmente mortali.

Quello di Aldo Montano, purtroppo, non è un caso isolato, come lui stesso scrive in un messaggio con cui cerca di sensibilizzare sulla tematica della scarsa consapevolezza e della facile confusione tra allergie (potenzialmente mortali) e intolleranze. Un mese fa, dopo un gelato, è morto Adriano d'Orso, 16 anni. Poco prima una cena con le compagne di squadra è stata fatale per Sofia Di Vico, 15 anni, giovane promessa del basket di Maddaloni. Ma come è possibile, si chiedono tutti, che succedano queste cose? Che una semplice pizza, o una merenda, possano portare alla morte di una persona? Dove e quando avviene la mancanza di attenzione, di comunicazione, di controllo che porta a conseguenze così tragiche? Ovviamente ogni caso di cronaca ha una storia a sé, e delle indagini che individuano le responsabilità dei singoli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Allergie alimentari, andare al ristorante è un rischio? L'associazione Food Allergy: «Il caso di Aldo Montano ricorda che queste condizioni non sono capricci, ma malattie. Eppure i ristoratori non hanno una formazione obbligatoria sul tema»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aldo Montano ricoverato per schock anafilattico: «La mia vita appesa a un filo»

Notizie e thread social correlati

Aldo Montano ricoverato per shock anafilattico: il caso riaccende l’attenzione sulle allergie alimentariL’ex campione olimpico è stato ricoverato per uno shock anafilattico dopo aver consumato un alimento contenente caseina.

Caso Montano, Bassetti attacca il “dilettantismo” nel mondo della ristorazione sul tema delle allergieMatteo Bassetti critica il modo in cui il settore della ristorazione gestisce le allergie alimentari, definendo il sistema “dilettantistico”.

Un nuovo farmaco contro i rischi da allergie alimentariLe reazioni di un bambino che soffre di allergia alimentare, quando entra in contatto, anche in dose minima, con l’ingrediente a cui è sensibile, possono andare dall’orticaria fino al senso di ... iodonna.it

Allergie alimentari: dall’aumento dei casi ai nuovi trattamenti all'orizzonteLe allergie alimentari possono essere davvero pericolose: orticaria, vomito, difficoltà respiratorie e crollo della pressione sanguigna sono tra le reazioni più gravi che si possono manifestare ... nationalgeographic.it