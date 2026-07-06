Un atleta è stato ricoverato in pronto soccorso a causa di una reazione allergica dopo aver consumato un pasto in un ristorante. La reazione è stata attribuita a un’allergia alla caseina, una proteina presente nel latte. L’incidente ha richiamato l’attenzione sui rischi legati a questa allergia alimentare.

La brutta avventura dello schermidore Aldo Montano, finito in pronto soccorso a Roma per una reazione allergica dopo una cena al ristorante, torna a mettere in luce tutti i pericoli dell’ allergia al latte. “Quella alla caseina è la più pericolosa. Non va confusa con l’intolleranza e non è un problema banale: occorre fare di più per proteggere la salute delle persone”. Parola di Vincenzo Patella, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e direttore Uoc Medicina Interna dell’Azienda Sanitaria di Salerno, che analizza il fenomeno con LaSalute di LaPresse. “Il latte ha tre proteine: caseina, betalattoglobulina e alfalattoalbumina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allergia alla caseina tra numeri e insidie, dopo il caso di Aldo Montano cosa fare per proteggersi

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