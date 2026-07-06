Nella notte, un guasto a una tubatura dell’impianto idrico ha causato un allagamento nell’area del Centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia. L’acqua fuoriuscita ha interrotto alcuni servizi e reso necessario l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza. Nessun ferito segnalato. Le operazioni di riparazione sono in corso, mentre i servizi sono temporaneamente sospesi.

GROSSETO – A causa della rottura accidentale di una tubatura dell’impianto idrico, nella scorsa notte si è verificata una fuoriuscita d’acqua nell’area che ospita il Centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia. L’Ufficio tecnico si è prontamente attivato intervenendo per riparare il guasto nel più breve tempo possibile. Per consentire l’esecuzione dell’intervento è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di acqua fredda sia nell’area direttamente interessata, sia nell’intero padiglione B (palazzina Roscini), situato tra la parte vecchia e quella nuova dell’ospedale, dove hanno sede i poliambulatori oculistico, pediatrico e dermatologico, il day hospital dialisi, il day hospital oncologico e il polo endoscopico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Allagamento per un guasto all’ospedale Misericordia di Grosseto: interrotti alcuni servizi

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