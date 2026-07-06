La leader del partito di destra ha dichiarato di non condividere alcune parti del programma elettorale del partito in Sassonia-Anhalt, in particolare quelle che criticano le famiglie non tradizionali. Weidel ha affermato di vivere in modo diverso rispetto a quanto proposto nel documento e ha preso le distanze dai passaggi che prendono di mira i nuclei familiari non tradizionali. La sua posizione si distingue dalle affermazioni contenute nel programma elettorale del partito.

La leader ha preso le distanze dai passaggi del documento elettorale del partito in Sassonia-Anhalt che prendono di mira i nuclei non tradizionali: “Su questo non sono d’accordo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Alice Weidel critica il programma Afd sulla famiglia tradizionale: “Io vivo in un altro modo”

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Alice Wiedel di AfD: Zelensky è un ladro!

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