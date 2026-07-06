Alfonso Signorini ha commentato per la prima volta dopo sette mesi, in un’intervista, le accuse di omofobia che gli sono state rivolte. La sua dichiarazione arriva dopo le rivelazioni di un ex collaboratore, che avevano portato all’apertura di un’inchiesta e alla sospensione dalla tv. Signorini ha affermato di non considerarsi un santo, ma di aver subito un’omofobia “mostruosa”.

A sette mesi dalle rivelazioni di Fabrizio Corona che hanno portato all’apertura di un’inchiesta e alla sua autosospensione da Mediaset, Alfonso Signorini rompe il silenzio e torna a parlare in un’intervista esclusiva a Il Giornale. L’ex direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip afferma: “Il mio primo pensiero è stato costruirmi una bolla. Perché quando sei al centro di un clamore mostruoso, di una gogna mediatica che vuole annientarti, non devi capire come vivere, ma come sopravvivere. Chi non ce la fa si ammazza”. Signorini descrive i mesi passati come un esercizio di sopravvivenza: “Con mia grande soddisfazione. Soprattutto grazie al mio compagno, che aveva tutto il diritto di dirmi ‘arrivederci e grazie’ e invece mi è rimasto accanto ogni giorno. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Alfonso Signorini rompe il silenzio: “Non mi considero un santo ma c’è stata un’omofobia mostruosa”

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ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: Lo SCANDALO è ANCORA PEGGIO.. | JematriaDue

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