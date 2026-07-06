C’è stata un’omofobia mostruosa ecco cosa mi ha ferito | le rivelazioni di Signorini dopo mesi di silenzio

Dopo sette mesi di silenzio, Alfonso Signorini ha parlato di un episodio di omofobia definito “mostruoso” e che gli ha causato ferite profonde. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente, ma il commento evidenzia il dolore provocato da un episodio di discriminazione. Signorini aveva mantenuto il riserbo per tutto questo tempo prima di decidere di rendere pubblica la sua esperienza.

Sette mesi. Tanto è durato il silenzio di Alfonso Signorini dopo l’esplosione dello scandalo che ha travolto la sua carriera e la sua vita privata. Un silenzio assordante, costruito mattone dopo mattone come una fortezza contro il clamore mediatico, le accuse, l’indagine della Procura di Milano e soprattutto contro qualcosa di più sottile e devastante: il vuoto lasciato da chi si professava amico. Ora, con un’intervista esclusiva rilasciata al Giornale e firmata da Hoara Borselli, l’ex direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip ha scelto di rompere quel silenzio. E lo ha fatto con parole che non lasciano spazio a interpretazioni morbide: “ Il mio primo pensiero è stato costruirmi una bolla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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