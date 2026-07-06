Alessandra Mussolini in giuria a Ballando 2026 al posto di Lucarelli? Lei rompe il silenzio

Alessandra Mussolini ha confermato di essere in trattative per entrare nella giuria di Ballando con le Stelle 2026, sostituendo presumibilmente Selvaggia Lucarelli. La decisione non è ancora ufficiale, ma si tratta di un possibile cambio di componente nel team di giudici per la prossima edizione. Mussolini ha rotto il silenzio, senza fornire dettagli sui tempi o sulle modalità dell’eventuale coinvolgimento.

Le indiscrezioni sul futuro della giuria di Ballando con le Stelle 2026 continuano a rincorrersi dopo un presunto addio di Selvaggia Lucarelli. Alessandra Mussolini ha deciso di fare chiarezza. Intervenuta ai microfoni di Non succederà più su Radio Radio, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha ridimensionato le voci che la vorrebbero tra i possibili nuovi giudici del programma di Milly Carlucci. Negli ultimi giorni il suo nome era stato accostato con insistenza al talent di Rai 1, anche perché in passato aveva già partecipato a Ballando con le Stelle come concorrente. Tuttavia, Mussolini ha spiegato che, almeno per ora, non esistono trattative concrete e che l’ipotesi di prendere il posto lasciato libero da Lucarelli è tutt’altro che vicina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Alessandra Mussolini nella giuria di Ballando con le Stelle

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