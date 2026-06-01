ballando con le stelle milly carlucci rompe il silenzio sul futuro della giuria

Milly Carlucci, tra i volti più amati della Rai e padrona di casa indiscussa della pista da ballo più celebre della televisione italiana, sembra non fermarsi mai. Archiviata l’esperienza di Canzonissima, la conduttrice è già al lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle, uno dei programmi di punta del servizio pubblico che, anno dopo anno, continua a conquistare milioni di telespettatori. Del resto, quando si parla dello show del sabato sera, l’attenzione del pubblico si accende con largo anticipo. I fan si chiedono già quali potrebbero essere i concorrenti, i ritorni inattesi e i nuovi volti pronti a mettersi alla prova sulla pista. 🔗 Leggi su Dilei.it

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RIVOLUZIONE A BALLANDO CON LE STELLE Milly Carlucci rompe il silenzio sulla giuria!

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