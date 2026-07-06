Carlos Alcaraz si trova attualmente in Costiera amalfitana, dove si sta godendo alcuni giorni di relax. Al momento, il tennista spagnolo non gioca a tennis ma segue le partite in televisione. Durante il soggiorno, ha passato del tempo in un ambiente con vista sul mare, partecipando anche a una cena gourmet. La sua presenza nella zona è stata segnalata senza dettagli su eventuali attività sportive o incontri.

Per ora il tennis lo guarda soltanto in televisione. Perché Carlos Alcaraz, tennista spagnolo e principale rivale di Jannik Sinner impegnato in questi giorni a Winbledon, dopo aver quasi completto il recupero dall’infortunio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Costiera amalfitana. Il campione iberico è a bordo del suo yacht da 27 metri acquistato l’anno scorso. Con lui amici e parenti per godersi il sole e il mare della Divina. Ieri sera, Alcaraz ha deciso di fare una passeggiata tra gli splendidi vicoli di Positano. Dove non si è sottratto a qualche selfie con i tanti tifosi che lo hanno acclamato. Si è fermato poi al ristorante “Adamo ed Eva” dell’hotel Eden Roc e lì ha trascorso la serata. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Alcaraz a Positano, mare e cena gourmet con vista sulla Costiera. Per ora il tennis lo guarda in tv

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