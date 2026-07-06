Alcaraz a Positano mare e cena gourmet con vista sulla Costiera Per ora il tennis lo guarda in tv
Carlos Alcaraz si trova attualmente in Costiera amalfitana, dove si sta godendo alcuni giorni di relax. Al momento, il tennista spagnolo non gioca a tennis ma segue le partite in televisione. Durante il soggiorno, ha passato del tempo in un ambiente con vista sul mare, partecipando anche a una cena gourmet. La sua presenza nella zona è stata segnalata senza dettagli su eventuali attività sportive o incontri.
Per ora il tennis lo guarda soltanto in televisione. Perché Carlos Alcaraz, tennista spagnolo e principale rivale di Jannik Sinner impegnato in questi giorni a Winbledon, dopo aver quasi completto il recupero dall’infortunio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Costiera amalfitana. Il campione iberico è a bordo del suo yacht da 27 metri acquistato l’anno scorso. Con lui amici e parenti per godersi il sole e il mare della Divina. Ieri sera, Alcaraz ha deciso di fare una passeggiata tra gli splendidi vicoli di Positano. Dove non si è sottratto a qualche selfie con i tanti tifosi che lo hanno acclamato. Si è fermato poi al ristorante “Adamo ed Eva” dell’hotel Eden Roc e lì ha trascorso la serata. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it
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