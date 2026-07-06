ALA cresce a doppia cifra e accelera l’espansione globale

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ALA Spa ha annunciato di aver chiuso il bilancio consolidato 2025 con ricavi di 340,1 milioni di euro, segnando un aumento del 16,9% rispetto all’anno precedente. La società ha continuato ad espandersi a livello globale, accelerando la crescita e rafforzando la propria presenza internazionale. I dati indicano un incremento delle entrate rispetto al 2024, senza ulteriori dettagli sui singoli mercati o sui risultati specifici.

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ALA Spa (Advanced Logistics for Aerospace) chiude il bilancio consolidato 2025 con ricavi pari a 340,1 milioni di euro, in crescita del 16,9% rispetto al 2024. L’utile netto sale a 21,1 milioni, mentre il patrimonio netto raggiunge 89,8 milioni. Il gruppo internazionale con headquarter a Napoli, attivo nella distribuzione di componenti e apparecchiature per i settori aerospaziale, difesa e logistica integrata, è guidato dal Cavaliere del Lavoro, Fulvio Scannapieco, presidente del consiglio di amministrazione e co-fondatore di Ala, insieme a Vittorio Genna, con ruolo di vicepresidente. Fulvio Scannapieco, il 2025 è stato un anno importante per Ala: quali le novità più rilevanti? "Lo scorso anno è stato segnato dall’ingresso nel capitale di H. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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