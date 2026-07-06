Nuovi Ambasciatori Accreditati in Egitto. IL CAIRO (EGITTO) – Oggi, il presidente egiziano Abdel Fattah El Sisi ha accolto le lettere credenziali di 17 nuovi ambasciatori che hanno ricevuto l’incarico di rappresentare i loro Paesi presso la Repubblica Araba d’Egitto. Tra i Paesi rappresentati vi sono Perù, Guatemala, Cambogia, Qatar, Mauritius, Ghana, Mali, Namibia, Indonesia, Congo, Corea del Sud, Filippine, Malta, Mongolia, Portogallo, Moldavia e Paraguay. Un Riconoscimento delle Relazioni Internazionali. Il presidente Al Sisi ha espresso un caloroso benvenuto ai nuovi ambasciatori, sottolineando l’importanza che l’Egitto attribuisce alle relazioni bilaterali con le diverse nazioni rappresentate. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Al Sisi accoglie 17 nuovi ambasciatori in Egitto con le lettere credenziali.

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