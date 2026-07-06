Ah mamma Michelle… Aurora Ramazzotti l’inaspettata scoperta dopo il matrimonio | cosa era sfuggito all’attenzione degli italiani

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. La cerimonia si è svolta in modo riservato, lontano da telecamere e paparazzi. La coppia ha confermato l’unione tramite post sui social, senza dettagli aggiuntivi. La relazione era durata diversi anni prima del matrimonio. La notizia è stata annunciata pubblicamente dopo il rito, senza comunicati ufficiali o dichiarazioni ufficiali di rappresentanti.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo una lunga storia d’amore vissuta lontano dai riflettori più indiscreti, ma spesso condivisa con i fan attraverso i social, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno pronunciato il loro sì, dando ufficialmente inizio a un nuovo capitolo della loro vita insieme. Un matrimonio da favola che ha emozionato amici, parenti e migliaia di persone che hanno seguito ogni momento della celebrazione. Le nozze sono state il coronamento di un percorso iniziato quasi dieci anni fa e reso ancora più speciale dalla nascita del piccolo Cesare Augusto. In questi anni la coppia ha costruito una famiglia solida, affrontando insieme le sfide della quotidianità e arrivando al grande giorno con la consapevolezza di condividere un legame profondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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AURORA RAMAZZOTTI e MICHELLE HUNZIKER: cosa ci è successo al parco...

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