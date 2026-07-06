Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver ferito una persona con venti coltellate durante una passeggiata. Il pm ha dichiarato che l’aggressore è uscito di casa con l’intenzione di uccidere qualcuno a caso. L’aggressore ha poi dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’azione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’aggressore è stato fermato poco dopo l’attacco.

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Lamin Saidilly è appena stato arrestato dalla polizia dopo aver sferrato venti coltellate contro la sua vittima scelta a caso. In quei momenti Gerardo P., informatico di 55 anni, papà di una ragazza di 16, sta correndo in ambulanza verso il Niguarda. Dopo essere stato colpito quasi a morte (le sue condizioni restano molto gravi ancora adesso), sabato mattina, verso le 7.30, è riuscito a rialzarsi e a scappare dietro al bancone del bar lasciando dietro ai suoi passi una lunga scia di sangue. Non ha idea di chi l’abbia colpito e nemmeno del perché. Ma quello che sta emergendo dopo 48 ore di indagini sull’assalto di sabato mattina fuori dal bar «La Giada» di via Capecelatro, a San Siro, fa sempre più pensare che una risposta, in realtà, non ci sarà mai. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Agguato a Milano, la camminata tranquilla poi lo scatto e le coltellate. Per il pm «Lamin Saidilly è uscito in strada deciso a uccidere qualcuno a caso»

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Temi più discussi: L’incappucciato sbucato al bar, il braccio stretto intorno al collo e le coltellate: Credi in te stesso, i bigliettini motivazionali nelle tasche; Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, le parole shock dell'uomo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano; Accoltellato padre di famiglia a Milano, il video dell'agguato: i 20 colpi davanti al genitore seduto al bar; Il video dell'agguato in via Capecelatro: la raffica di coltellate e l'aggressore bloccato dai passanti.

Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di #Milano. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il cap x.com

Lamin Saidilly, parla l’accoltellatore di via Capecelatro a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Il ferito è fuori pericolo reddit

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