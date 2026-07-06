AEW | Rivelati data e location di All Out

Il 6 luglio, Tony Khan ha annunciato che l’evento AEW All Out si terrà in una data futura, con data, orario e luogo specifici ancora da comunicare. La notizia è stata data ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla località o sull’orario esatto dell’evento. Non sono stati forniti altri particolari riguardanti la programmazione o il luogo in cui si svolgerà l’evento.

A dare la comunicazione ufficiale nella giornata di oggi, 6 luglio, è stato Tony Khan in persona: AEW All Out ha finalmente una data, un orario e una location. Ospite di Q101 su YouTube il proprietario della All Elite ha finalmente fatto l’annuncio che molti fan attendevano. E la scelta non è stata affatto casuale. Chicago is All Elite. Non proprio Chicago, ma siamo nella zona. AEW All Out infatti si terrà presso la NOW Arena di Hoffman Estates, Illinois, il 26 settembre. Ad annunciarlo, come anticipato, il factotum dei piani alti della All Elite Tony Khan. “ Sono davvero entusiasta di annunciare il ritorno della AEW a Chicago. Sarà un evento incredibile! Signore e signori, AEW All Out 2026 sta tornando a Chicago “. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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