Durante la puntata di domenica 5 luglio 2026 di “4 di Sera Weekend” su Rete 4, la conduttrice Francesca Barra ha annunciato la sospensione temporanea della sua partecipazione al programma, condotto insieme a Roberto Poletti. Barra ha spiegato le ragioni della decisione durante la chiusura della trasmissione, visibilmente emozionata. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo della pausa. La conduttrice ha lasciato il palco tra le lacrime.

Durante la puntata di domenica 5 luglio 2026 di “4 di Sera Weekend”, in onda su Rete 4, la conduttrice Francesca Barra ha comunicato in chiusura di trasmissione la decisione di sospendere per un periodo la propria presenza nel programma, attualmente condotto con Roberto Poletti. Annuncio in diretta: la pausa di Francesca Barra da 4 di Sera Weekend. Nel finale dell’appuntamento domenicale, la giornalista è apparsa visibilmente emozionata e ha spiegato di trovarsi in una fase personale complessa, indicando come priorità l’esigenza di dedicarsi alla famiglia. In diretta ha dichiarato: “Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio fra le lacrime su Rete 4. Barra: “Ecco perchè lascio”

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Hue's former mother-in-law came to warn her, and Hue angrily chased her away.

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