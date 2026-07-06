Acquisti delle scuole | affidamento diretto ODA Trattativa Diretta e RdO MEPA 6 modelli aggiornati

Il decreto legislativo e il decreto ministeriale aggiornano le modalità di acquisto nelle scuole, distinguendo tra affidamento diretto, ODA, trattativa diretta e RdO sul MEPA. Non tutte le acquisizioni sono gare, né tutte le negoziazioni sul MEPA si trasformano in richieste di offerta o procedure comparative. Gli strumenti centralizzati e le modalità operative stabilite impongono regole diverse a seconda del tipo di procedura adottata. Sono stati aggiornati sei modelli di riferimento per queste procedure.

Il D.Lgs. 362023, il D.I. 1292018, gli obblighi di ricorso agli strumenti centralizzati e le modalità operative del MEPA impongono una distinzione preliminare: non tutte le acquisizioni sono gare, non tutte le negoziazioni MEPA sono RdO, non tutte le richieste di preventivo trasformano l’affidamento diretto in procedura comparativa. Puoi ricevere gli aggiornamenti di questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS iscrivendoti al nostro canale telegram PLUS. Oppure iscriviti alla nostra newsletter PLUS Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Arretrati e aumenti docenti e ATA tra luglio e agosto, entro 10 giorni la firma definitiva sull’intesa economica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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