109 modelli documentali utili per DM 107 2025 per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta

Sono stati resi disponibili 109 modelli documentali utili per la procedura negoziata senza bando sul MePA, attraverso l’utilizzo di RDO evoluta, in vista del DM 1072025. Questi modelli sono accessibili tramite un link riservato agli abbonati a una piattaforma dedicata alla gestione scolastica. La loro consultazione permette di supportare le procedure amministrative legate a questa specifica modalità di gara.

I documenti sono disponibili a questo indirizzo – L’accesso è riservato agli abbonati a “Gestire la scuola“. Non sei abbonato, guarda tutti i vantaggi Tutti i documenti che troverai Atti iniziali ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RUP DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO FESR LABORATORI DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP DISSEMINAZIONE INIZIALE FESR LABORATORI PN 21 27 Incarichi diretti a responsabile. L'articolo 109 modelli documentali utili per DM 1072025, per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it