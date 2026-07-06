Accordi | una borsa di studio tra Università e Comune per studiare flussi turistici

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Pisa ha stipulato un accordo con un'università per finanziare una borsa di studio dedicata allo studio dei flussi turistici in città. L’obiettivo è migliorare gli strumenti di analisi e pianificazione delle politiche turistiche. La collaborazione mira a raccogliere dati e approfondire le tendenze del settore, con un focus sulla gestione del turismo e sulla sua distribuzione. La borsa di studio rappresenta un intervento diretto per sostenere la ricerca in ambito turistico.

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Pisa, 3 luglio 2026 – Il Comune di Pisa investe nella ricerca per rafforzare gli strumenti di analisi e programmazione delle politiche turistiche. La giunta comunale ha approvato una convenzione con il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa che prevede il finanziamento di una borsa di ricerca dedicata all'analisi del settore turistico cittadino. L'attività sarà finalizzata allo studio dei flussi turistici e delle dinamiche di fruizione della città, utilizzando e sviluppando gli strumenti di raccolta e analisi dei dati già sviluppati dal Comune. Negli ultimi anni l’assessorato al turismo ha infatti realizzato, grazie a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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