Un uomo è stato accoltellato fuori da un bar a Milano, ricevendo circa 20 fendenti. La vittima ha riferito che l’aggressore voleva ucciderlo senza motivo apparente. Un testimone ha osservato un uomo avvicinarsi all’uomo con la schiena rivolta e poi fuggire subito dopo l’attacco. La polizia sta indagando sull’episodio, che si è verificato nel pomeriggio. Nessuna informazione è stata resa nota sull’identità dell’aggressore o sul movente.

Milano – Spunta all’angolo. Se fosse in un film, sarebbe una comparsa che cammina sullo sfondo svanendo in fretta dall’inquadratura. Ma nella realtà diventa protagonista: si avvicina all’uomo girato di schiena, Gerardo P., informatico di 55 anni, gli mette un braccio attorno stringendolo come un predatore e lo accoltella. https:www.ilgiorno.itvideomilano-colpisce-con-20-coltellate-un-uomo-fuori-da-un-bar-bloccato-e-arrestato-kcrxc8un La sequenza choc. La sequenza choc è stata ripresa dalla telecamera esterna del bar La Giada di via Capecelatro all’angolo con via Paravia, in zona San Siro. Il “protagonista“ è il ventiduenne Lamin Saidilly, nato in Italia da genitori gambiani e residente a Conegliano Veneto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellato fuori dal bar, la morsa e i 20 fendenti: “Voleva uccidere a caso”

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La furia di Lamin davanti al bar. La presa al collo di un cliente e i venti fendenti per uccidere. I biglietti in tasca: "Credi in te"Un uomo ha aggredito un cliente davanti a un bar, prendendolo per il collo e sferrando numerosi fendenti con un coltello.

Temi più discussi: Accoltellato senza motivo. Ci siamo buttati sopra e gli abbiamo tolto il coltello. Un testimone racconta l’aggressione fuori dal bar a Milano; Accoltellato a Milano, aggressore a polizia: 'Appena esco lo rifaccio'; Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo; Milano, grave il 55enne ferito da 20 coltellate: arrestato un 22enne residente a Conegliano.

Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole che Lamin Saidilly avrebbe detto alla polizia dopo essere stato bloccato per l’aggressione a Gerardo P., il 55enne accoltellato una ventina di volte senza apparente motivo fuori dal bar La Giada di v x.com

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Accoltellato fuori da un bar a Milano: 55enne in gravi condizioni, arrestato un 22enneUn uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar, a Milano . È stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni. Ad aggredirlo, un ragazzo di 22 ... tg.la7.it