Un uomo ha aggredito un cliente davanti a un bar, prendendolo per il collo e sferrando numerosi fendenti con un coltello. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e ha causato ferite di diversa gravità. In tasca, l’aggressore portava alcuni biglietti con scritte motivazionali, tra cui “Credi in te”. La polizia ha arrestato l’uomo sul luogo dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni dell’aggressione e sul contenuto dei messaggi trovati nelle tasche.

di Nicola Palma In tasca aveva alcuni biglietti scritti a mano. Messaggi automotivazionali che al momento non lasciano trasparire niente di strano: "Credi in te stesso", "Poco sogno, poca azione" e "Non lasciarti abbattere dal dolore", il senso delle frasi che Lamin Saidilly si era appuntato sui foglietti sequestrati e passati al setaccio dalla polizia. Nulla, insomma, che faccia pensare che il ventiduenne italo-gambiano che ha colpito ieri mattina fuori da un bar di San Siro abbia agito per finalità terroristiche o per altre motivazioni ideologiche. Le modalità del gesto fanno d’altro canto pensare che ad agire sia stata una persona con problemi psichiatrici, ma per adesso non risulta che il giovane nato a Conegliano Veneto sia mai stato seguito da strutture specializzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La furia di Lamin davanti al bar. La presa al collo di un cliente e i venti fendenti per uccidere. I biglietti in tasca: "Credi in te"

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A Spectacular and Extraordinary Thing: Six Exceptionally Strange Close Encounters of the Second Kind

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Temi più discussi: La furia di Lamin davanti al bar. La presa al collo di un cliente e i venti fendenti per uccidere. I biglietti in tasca: Credi in te; Chi ha fermato Lamin Saidilly: Ha accoltellato così, dal nulla; Venti coltellate da uno sconosciuto: colpito mentre beve il caffè al bar di via Paravia; Lamin Saidilly, chi è il 22enne che ha accoltellato un passante a Milano.

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